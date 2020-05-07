Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek Gazi Cemevi'nden 'Uğurlama' ile uğurlandı

Ölüm orucunu 322’inci gününde sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Gazi Cemevi’ne getirilen Gökçek için alanda bulunanlar burada yapılan törende Gökçek'i 'Bize Ölüm Yok', 'Uğurlama' Grup Yorum şarkılarıyla uğurladı.

Grup Yorum’a getirilen konser yasaklarının kaldırılması, üyeleri hakkındaki arama kararlarının iptali ve İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskılara son verilmesi talebiyle ölüm orucuna giren İbrahim Gökçek, eylemine, 322'inci gününde konser yasağının kaldırılacağı sözü üzerine son vermişti.

Kayseri’de defnedilecek

Grup Yorum’a ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, ”Üyemiz İbrahim Gökçek, Gazi Cemevi’nde anma programı yapıldıktan sonra Kayseri’de defnedilecektir! Tüm halkımızı Gazi’de yiğit evladını uğurlamaya çağırıyoruz” denildi.

Gökçek için tören düzenlendi

İbrahim Gökçek’in cenazesi, düzenlenen tören için İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki Gazi Cemevi’ne getirildi. Gökçek için bir araya gelen kitle Grup Yorum’un ‘Bize Ölüm Yok’ ve 'Uğurlama' parçaları ile Gökçek’i uğurladı.

HDP Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İl Eşbaşkanı Elif Bulut ve sanatçı Pınar Aydınlar’da kalabalık olduğu gözlenen Gazi Cemevi’nde.

Ne olmuştu?

Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam etmişti.

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise, 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu. Gökçek, 24 Şubat 2020 tarihinde, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'cezaevinde kalamaz' raporu üzerine cezaevinden tahliye olmuştu.

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladılar. Helin Bölek ise 3 Nisan'da eyleminin 288'inci günde hayatını kaybetmişti.

Gökçek 322 günlük ölüm orucunu iki gün önce sona erdirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.