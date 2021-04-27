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Hayatını kaybeden 53 denizcinin son görüntüleri ortaya çıktı

27 Nisan 2021 09:09

Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali Adası açıklarında batan KRI Nanggala-402 denizaltısında hayatını kaybeden askerlerin birkaç hafta önce çekilen görüntülerini yayınladı.

Gitar eşliğinde "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyleyen askerlerin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Görüntülerde denizciler, "Seni özlemeye hazır olmasam da, sensiz yaşamaya hazır olmasam da, senin için en iyisini dilerim" diye şarkı söylüyor.

Endonezya ordu sözcüsü Djawara Whimbo, görüntülerin görevini devreden komutan için bir veda olarak kaydedildiğini ifade etti. 

Bali açıklarında kaybolan denizaltının 4 gün sonra enkazına ulaşılmış ve 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılmış, ABD, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti.

Alman üretimi KRI Nanggala-402 denizaltısı en fazla 250 metre derine dalabiliyordu. Denizaltıdan alınan son sinyal ise, yaklaşık 600 ila 700 metre derinlikteydi. 

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