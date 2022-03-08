Ankara Tabip Odası'nın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için hazırladığı videoda kadınlar ''Bizler yaşamak ve yaşatmak istiyoruz, hayatımızdan da kazanımlarımızdan da vazgeçmiyoruz. 8 Mart'ta alanlara çıkıyoruz'' dedi.

Kadınlar videoda şunları söyledi;

''Bizler yaşamak ve yaşatmak istiyoruz, hayatımızdan da kazanımlarımızdan da vazgeçmiyoruz. Kadınların hastaneye başvuru ve servis yatışlarının erkeklerden çok daha hızlı olduğunu biliyor muydunuz? Sağlık hakkımız için mücadele ediyoruz. Katledilen ve kaybedilen tüm kadınları anıyor, kadın mücadelemizi büyüteceğimize söz veriyoruz, birbirimizden vazgeçmiyoruz. Kadınların kapatıldığı evleri başınıza yıkmaya 8 Mart'ta alanlara çıkıyoruz. Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın mücadelemiz.''