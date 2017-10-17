Hayali olan rüya müzesi için 1 TL'ye rüya dinliyor

Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden olan İstiklal Caddesi ve Bahariye Caddesi’nde her gün yeni hikaye ve yaşamlarla karşılaşmak mümkün. Kimi kendi yöresinden ezgilerle sokağı canlandırıyor, kimi oyuncaklar satarak, dilenerek yaşam savaşı veriyor, kimisi ise, işportacılık, simit satma gibi işlerle geçinmeye çalışıyor. Fakat 25 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Mine Özfidan bambaşka bir fikirle sokaklara ‘merhaba’ dedi. Özfidan, elinde “1 TL'ye rüya dinlenilir” kartı taşıyarak hem hayali olan ‘Rüya müzesi’ projesini hayata geçirmek, hem de 1 TL ile yaşamını sürdürmek istiyor.