Hayalet filo; Karadeniz'de 1800 metre derinlikte 40 batık gemi

İngiliz Southampton Üniversitesi'ne bağlı Karadeniz Deniz Arkeolojisi Projesi isimli grup, Karadeniz'in dibinde 40'dan fazla batık gemi buldu. 1800 metre derinlikte, 'ölü bölge' olarak tanımlanan bir bölgede bulunan gemilerin Osmanlı ve Bizans imparatorlukları dönemlerinden kaldığı tahmin ediliyor. Karadeniz'de oksijen ve ışığın olmadığı bölgelerde yapılan araştırmada görevli olan bilimadamlarından Profesör Jon Adams; "Projemizin temel amacı dipte bulduğumuz kalıntıları yüzeye çıkartarak tarihleri ile karakterlerini belirlemek ve Karadeniz'in tarihine ışık tutmak. Bu bölgede insanlarının yaşamlarının nasıl dönüştüğü ve ne yönde geliştiğine ilişkin sıklıkla gündeme gelen sorulara yanıt bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 3D fotoğraf makineleri, yüksek çözünürlüklü kameralar ve lazer ışıklarıyla çalışan arkeologlar, batık gemi kalıntılarının bölgede oksijen olmaması nedeniyle bozulmadığını belirtti.