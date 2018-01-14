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Hawaii'de yanlışlıkla balistik füze alarmı verildi

14 Ocak 2018 14:04

ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki eyaletlerinden biri olan Hawaii'de 'balistik füze saldırısı' paniği yaşandı. Hawaii sakinlerinin cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir" mesajı gönderildi. Uyarı, adada paniğe neden oldu. Yanlış alarm olduğu 40 dakika sonra anlaşıldı Ancak yaklaşık 40 dakika sonra açıklama yapan yetkililer, mesajın yanlış olduğunu bildirdi. Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken, yanlış alarmın nedeninin henüz bilinmediğini, olayın soruşturulduğunu söyledi.

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