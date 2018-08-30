T24 LogoT24 Logo
Haberler

Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı

30 Ağustos 2018 19:47

Adıyaman'da, sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Abuzer Gaffari köyünde meydana geldi. Coşkun Boynukara'ya ait inek, köyde arazi sulamak için kullanılan havuza düştü. Coşkun Boynukara, kendi çabasıyla ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Köye gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İneğin vücuduna kement bağlanarak iş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmayla havuzdan çıkarıldı. İneğini teslim alan Boynukara, itfaiye ekibine teşekkür etti.

ETİKETLER

Adıyamanhavuza düşen inekitfaiyekurtarıldı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2020

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

Dövülen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı...

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

CHP'nin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı tek geçen isim İmamoğlu...

Uyuşturucu baronu Zindaşti davasında hâkim ve savcıların ifadeleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24