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Havayolundan işitme engelli modele tepki çeken muamele

21 Aralık 2018 15:37

Kendisini “akışkan cinsiyetli” olarak tanımlayan işitme engelli erkek model Nyle Di Marco, geçtiğimiz günlerde bir havayolu şirketi tarafından ilginç bir muameleye maruz kaldı.  Geçtiğimiz salı günü ABD'de yaşanan olayda Nyle DiMarco'nun uçağı havalimanına iniş yapmış ve modelin yolculuğu sonlanmıştı.Uçaktan çıkmak için çıkışa doğru ilerleyen Nyle DiMarco'yu havalimanında çalışan bir personel, elinde isminin yazılı olduğu bir kartla karşıladı. Personel beraberinde tekerlekli sandalye de getirmişti. Tekerlekli sandalyeye bir anlam veremeyen Nyle DiMarco, Twitter hesabında ‘Havalimanında işitme engelli olmak tekerlekli sandalyeye ihtiyacım olduğunu anlamına geliyor' sözlerini söylediği videoyu Twitter hesabından paylaştı. Çok sayıda kullanıcı işitme engeli olan modele tekerlekli sandalye hizmeti sunulmasına bir anlam veremedi ve hava yolu şirketinin bu davranışına tepki gösterdi. Olayın ardından hava yolu şirketi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Nyle DiMarco'dan özür dilendi.

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mankenNyle Di Marco

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