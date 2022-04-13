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Havai fişekler kahvehaneye düştü, panik anları kamerada

Kahvehane işletmecisinin şikâyette bulunmadığı öğrenildi

13 Nisan 2022 21:39

Tekirdağ’da düğünde atılan havai fişeklerin kahvehaneye düşmesi nedeniyle panik yaşanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 8 ay önce yaşanan olayda, bir düğün çevresinden havaya havai fişek atıldı. Bir anda yön değiştiren iki adet havai fişek, kahvehanede oturan vatandaşların üzerine düştü. Kahvehanede oturan müşteriler panik yaşarken o anların yaşandığı olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Yaşanan panik ise anbean kameraya yansıdı.

Öte yandan olayın ardından kahvehane işletmecisinin şikâyette bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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