'Havadan ve karadan yapılacak bir operasyon' ile Koronavirüs'ün yok edilebileceğini iddia etti

'Ortaya Karışık' isimli YouTube kanalına yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan bir vatandaş, yeni tip Koronavirüs salgınına çare bulduğunu iddia etti. 'Havadan ve karadan eş zamanlı yapılacak işlem ile yeni tip Koronavirüs'ü yok edeceğini' iddia eden vatandaş şunları söyledi;

"Korona'ya üzülüyorum. Aslında bunun bir çaresi var. Mesela ben Cumhurbaşkanlığı halk ve ilişkileri aradım, bakmadılar. Havadan ve karadan operasyon lazım buna. Havadan klor gazı atılacak. Yerden kuşburnu... İptal işte ya"

Vatandaş yeni tip Koronavirüs salgınını uzaylıların çıkarmış olabileceğini dile getirdi.

Muhabirin "Kİm diyor bunu" demesi üzerine vatandaş "ben diyorum" yanıtını verdi.