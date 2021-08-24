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Havadan görüntü | Kazdağları’ndaki orman yangını devam ediyor

Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı

24 Ağustos 2021 09:48

Balıkesir'de Kazdağları’nda dün çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmaları tüm gece karadan devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Dağları kaplayan beyaz duman havadan görüntülendi.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar Mevkii’nde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Dün hava kararana kadar 17 helikopter 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı. Gün içerisinde yangının kontrol altına alınması bekleniyor. Bölgede şu an rüzgarın etkili olmaması da ekiplerin lehine olarak değerlendiriliyor. 

balıkesirkazdağlarıorman yangını

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