Havadan görüntü | İstanbul çıkışında bayram trafiği; çıkış şeridi kilitli, giriş şeridi boş

30 Temmuz 2020 11:55
Kurban Bayramı tatili için yola çıkan araçlar, Düzce’nin Kaynaşlı mevkiinde TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikameti Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişlerinde yoğunluk oluşturdu.
İstanbul'dan çıkış için kullanılan şeritlerdeki yoğunluk göze çarparken, İstanbul'a giriş için kullanılan şeritlerdeki araç trafiğinin seyrekliği dikkat çekti.
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