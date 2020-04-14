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Havadan görüntü | 2019'da rekor ziyaretçi sayısına ulaşan Kapadokya, hayalet şehre döndü

14 Nisan 2020 11:30

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle nedeniyle birçok bölgesi ziyaret kapatılan Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya havadan görüntülendi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 Mart 2020 tarihinden itibaren müze ve ören yerlerinin ziyarete kapatılmasıyla bölge adeta hayalet şehre döndü. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Kapadokya Bölgesini 18 Mart tarihine kadar 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etmesinin ardından bölge 19 Mart tarihinden itibaren boş kaldı.

Kapadokya 2019'da ziyaretçi sayısında tüm yılların üzerine çıkarak 3 milyon 834 bin 134'e ulaştı.  2019 yılında Kapadokya'daki turistik merkezleri gezen kişi sayısı, bölgede "altın yıl" olarak kabul edilen bir önceki yıla kıyasla yüzde 30, 2017'ye oranla yüzde 73, 2016'ya göre ise yüzde 157 artış göstermişti.

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