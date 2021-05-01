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Havadan görüntü | 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

01 Mayıs 2021 10:53

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'nda polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İşçi Konfederasyonları sınırlı katılımla Taksim'de çelenk koyma ve anma gerçekleştirdi. 

HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Sendikalar, "Yaşasın 1 Mayıs yaşasın işçilerin bayramı" sloganı atarak Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.,

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

 

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