T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Havada uyumak' isteyenlerden 'Yeri öperdim' diyenlere... Vatandaşa “Ay’a çıkan ilk Türk olsaydınız, ne yapardınız?” sorusu...

“Uzaya çıkınca ilk yapacağım şey havada uyumak olur"

11 Şubat 2021 20:21

Kocaeli’de vatandaşlar, Ay’a çıkacak olan ilk Türk için isim önerilerinde bulundular. Vatandaşlar, “Ay’a çıkan ilk Türk olsaydınız, ne yapardınız” sorusuna ise birbirinden ilginç cevaplar verdi. Bir genç “Uzaya çıkınca ilk yapacağım şey havada uyumak olur" dedi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gidileceğini açıkladığı programda, astronot ya da kozmonot kelimelerinin yerine Türkçe bir karşılık bulunması gerektiğini ifade etmesinin ardından, Kocaeli’de vatandaşlar isim önerilerinde bulundu. Ay’a ilk kez bir Türk’ün çıkacak olmasından dolayı gururlandıklarını söyleyen vatandaşlar, Ay’a çıkacak kişi için ‘Göktürk’, ‘Gökyıldızı’, ‘Gökbey’ ismi önerilerinde bulundular. Ay’a ilk çıkan Türk olmanın heyecanını yaşamak istediklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise, “Ay’a ilk çıkan Türk olsaydınız, ne yapardınız” sorusuna birbirinden ilginç cevaplar verdi.

Uzaya gidecek ilk Türk’e Muhammed isminin verilmesi gerektiğini ifade eden bir vatandaş, “Uzaya çıkalım çıkmasına, herhangi bir problem yok ama öncelikle bu korona virüsün bir an önce bitmesi lazım. Türkiye gelişmesine katkı sağlar, ileri gider. Bana kalırsa Muhammed olsun. Daha bir farklı olur” dedi.

Göktürk isminin anlamlı olacağını belirten bir genç ise, “Beni gönderseler daha güzel olur. İzmit’ten kurtulurum. Uzaya çıkınca ilk yapacağım şey havada uyumak olur. Yanıma da bir insan versinler. 10 numara hayat yaşarım orada. Çay olmazsa olmaz” diye konuştu.

“Uzaya çıkınca ilk yapacağım şey havada uyumak olur"

Bir genç ise uzaya çıkan ilk çıkan Türk olmak istediğini ve Ay’a Türkiye’ye ait bir iz bırakmak istediğini ifade ederek, “Çok geç kaldık. Haberini görünce çok sevindim ama biraz geç kaldık. Elon Musk kaç defa uzaya uydu fırlattı. Biz daha ilk kez çıkacağız. Ama Türk olduğum için, bunu başardığımız için gurur duydum. İlk çıkan ben olsam, Ay’a Türk olduğuma dair bir iz bırakırdım” şeklinde konuştu.

“Bu konuyla ilgili bir iş olursa da haberimiz olsun"

Bir vatandaş da Türkiye’nin uzay çalışmaları sırasındaki ortaya çıkacak istihdam olanaklarından yararlanmak istediğini belirterek, “Çok iyi oldu. Daha da bunların devam etmesi lazım. Bunun için çok etkili bir isim lazım. Fırtınabeyi Gökyıldızı isimleri olabilir. Bu konuyla ilgili bir iş olursa da haberimiz olsun. Bir iş çıkarsa bizim için de iyi olur. Uzaya çıkmamız iyi oldu” ifadelerini kullandı.

"Bir Türk bayrağı dikerdim"

Hayalinin aya Türk bayrağı dikmek olduğunu belirten bir genç ise, “Uzaya ilk ben çıksam önce keşfederdim. Bir Türk bayrağı dikerdim. Sonuçta oraya kadar gitmişim. Yanımda Türk bayrağı götürürdüm. İsmine Göktürk derdim. Bu tarz şeyleri destekliyorum” dedi.

“Uzaya ilk ayak bastığımda yeri öperdim"

Bir vatandaş ise uzayda yapacağı ilk işin selfie çekmek olacağını ifade ederek, “Kesinlikle selfie yapabileceğim bir araç götürürdüm. Genel olarak toplumda olan bir şey. Bir fotoğraf makinesi, kamera götürürdüm. Uzaya ilk ayak bastığımda yeri öperdim ama yer yok. Ben olsam Gökbey gibi bir isim koyarım. İçerisinde Türk olan bir isim koyardım” dedi.

Kaynak: İHA
erdoğanuzayayvatandaş

Diğer Videolar

İsmail Saymaz'dan Sabah yazarına: Sen niye benim hakkımı değil beş tane patronun hakkını savunuyorsun ya?

Ayinde insanlardan maskelerini çıkarmalarını isteyen rahip: Kahretsin bunları bize zorlayanları

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı' ile çıktı

İyi Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Aktaş'a 'karne' verdi

Mansur Yavaş kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı: 'Mansur Başkan, Mansur Başkan; dost peşinde, güzel adam'

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Anayasa Mahkemesi için “Kapanması gereken bir kurum” demek demokrasiye darbedir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Aksoy Araştırma: AKP’lilerin yüzde 53.7’si ve MHP’lilerin yüzde 89.5’i vatandaşı...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Bakan Soylu’nun “mahrem bilgiye sahibim” ifadesi...

Rektörlük ve bakanlık mutabakata vardı; Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar lojmanları yıkılıyor...

Fatih Altaylı: Emre Belözoğlu'nu izlerken AK Partili bir bakanı izliyor...

Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24