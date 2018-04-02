Hatay'daki sınır birliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden ünlülerin uçaktaki görüntüleri

Bazı sanatçı ve sporcular, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğe destek için Hatay'a gitti. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na destek veren bazı sanatçı ve sporcular, Atatürk Havalimanı'ndan Hatay'a hareket etti. Aralarında Ajda Pekkan, Alişan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Hande Yener, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Necati Şaşmaz gibi sanatçılar ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da bulunduğu isimlerin uçaktaki görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.