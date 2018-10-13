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Hatay'da aldatılmaya çırılçıplak protesto!

13 Ekim 2018 20:56

Olay Çay Mahallesi'nde sabah saat 11.00 sıralarında kentin en işlek caddesi Şehit Pamir ile Namık Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. Namık Kemal Caddesi üzerinde Çok Katlı Otoparkın zemininde elbiselerini çıkarıp, çırılçıplak kendini caddeye atan vatandaş, “Ben Mecnun'um, Leyla'mı koklatmam! Seni baba dostu bilirdim” diye haykırmaya başladı. Anadan üryan bir vaziyette eşi tarafından aldatıldığı iddiasıyla çıplak protesto eden vatandaşa ilk tepki çevredeki insanlardan geldi. Bir vatandaş, ‘bizim de ailemiz var, ayıp değil mi? Çırılçıplak dolaşılır mı?” diyerek üzerine atıldı. Çevredeki bazı vatandaşlar da çıplak adamın üzerini kapatmak için bir çarşaf getirdi. Bu arada olay yerine Motorize Yunus ekipleri, ardından da emniyet ekipleri gelerek yere yatırılan çıplak protestocu vatandaşı karakola götürdü.

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