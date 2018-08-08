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Hatay'da 8.8.2018'in ilk nikahı kıyıldı

08 Ağustos 2018 15:13

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evlilik günlerinin özel olması için 8 rakamının yan yana geldiği 08.08.2018 tarihi olan bugün ilk nikah kıyıldı. Reyhanlı Belediyesi Nikah Salonu'na sabah gelen Reyhanlılı İlknur Büşra Ezer ile Cuma Görmez, törenle nikahlandı. İlknur Büşra ile Cuma Ezer çifti, nikah işlemi için 8.8.2018 tarihini özel olarak seçtiklerini söyleyerek, sürekli akılda kalması ve özel gün olması nedeniyle bugün nikah işlemini yaptıklarını belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi. Nikah memuru Murat Zaroğlu, ilçede 8.8.2018 için 20 nikah randevusu verdiklerini söyledi.

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