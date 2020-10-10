Hatay | Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu

Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangını bir siteye sıçradı. Alevlerin evine ulaştığını gören bir yaşlı kadın ve kocası ise görevlilerce güçlükle engellendi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı mevkisinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, halen kontrol altına alınamadı. Rüzgarın etkisiyle sürekli farklı noktalara sıçrayan alevler, son olarak bir siteye sıçradı. Site içerisinde bulunan birçok bina alev alırken, bir yaşlı kadın ve kocası alevlerin evlerine geldiğini fark edince evine koşmaya çalıştı. Demir bariyeri aşarak evine gitmeye çalışan yaşlı kadını görevliler güçlükle engelledi.

Diğer yandan sitede alev alan daireler kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor.