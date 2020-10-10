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Hatay'daki yangın devam ediyor; yanan yer tekrar alevlendi, bir evde tüp patladı

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin Kara, duman çıkan noktaları kendi çabası ile söndürmeye çalıştı

10 Ekim 2020 13:20

Hatay'da yanan ormanlık alan tekrar alevlendi, yerleşim yerlerine de ulaşan alevler sonucu bir evde tüp patladı. Yangın bir binaya ve bir de otomobile sıçradı.

Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde çıkan orman yangınında, yanan alanlar tekrar alevlendi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Petek Mahallesinde bulunan bir siteye ulaştı. Alevler nedeniyle bir dairede tüp patlarken, bir bina da alevlere maruz kaldı. Bir otomobilinde kül olduğu yangında ekipler yerleşim yerlerini korumak için teyakkuza geçti.

Yangının karayoluna tekrar yaklaşması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu trafiğe kapatıldı.

Diğer yandan, yangını incelemek için gelen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin Kara, duman çıkan noktaları kendi çabası ile söndürmeye çalıştı.

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