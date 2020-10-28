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Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi

28 Ekim 2020 12:35

Hatay'da devam eden orman yangını sonrası yanan alanlar drone ile görüntülendi. Havadan müdahalenin de sürdüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

İlçeye bağlı Azganlık Mahallesinde etkisini sürdüren yangına helikopterlerle havadan ve çok sayıda arazözle de karadan müdahale sürüyor. Diğer yandan yanan alanlarda drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine geldikleri noktalarda durdurulduğu gözlemlendi.

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınının takip ve koordinesini sürdürüyor.

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