Hatay'da pazarcılar bedava sebze dağıttı, kamyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu

06 Mayıs 2021 09:54
Hatay'da tam kapanma nedeniyle pazarların kurulmaması sonucu ellerinde kalan ürünleri satamayan üreticiler, kamyon dolusu ürünlerini bir mahallede ücretsiz dağıttı.
Bedava sebze dağıtan ürünleri almak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağına rağmen kamyonlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Görüntüleri paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, oluşan kuyruk görüntülerini paylaşarak "Türkiye gerçekleri pandemi dinlemedi. Yasağa rağmen Hatay'da dün bir pazarcı ücretsiz sebze dağıttı, mahallede uzun kuyruklar oluştu. Yalanlarla halkın gerçek gündemini gizlemenize izin vermeyeceğiz" ifadeleriyle geçim sıkıntısına dikkat çekti.
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