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Hatay'da Meryem Ana Yortusu ve Üzüm Bayramı kutlandı

16 Ağustos 2020 14:38

Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde Meryem Ana Yortusu ayin töreni ile kutlandı. Ayin sonunda bağ bozumunu yapan köylüler, tüm yılın bereketi için topluca dua etti.

Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Meryem Ana Yortusu'na Samandağ, Antakya ve İskenderun'dan çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı. Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte kazanlarda pişirilen yöresel yemek “hırisi” vatandaşlara ikram edildi.

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