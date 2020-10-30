Hatay'da 'künefe' ile 'mozaiği' evlendirdiler: ''Kızı olursa tel kadayıf, oğlu olursa da taş kadayıf''

Hatay'da, bir iş yerinin açılışında künefe ve mozaiğe temsili nikah töreni gerçekleşti.

Künefe kostümü giydirilen bir kadınla, mozaik kostümü giyen bir erkeğe temsili nikah merasimi yapıldı. Başkan Lütfü Savaş'ın kıydığı nikahta künefe fotoğraflı kıyafeti giyen gelin ile mozaik kıyafeti giyen damat davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Nikah töreninde konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "Künefe ve mozaiğin kızı olursa tel kadayıf, oğlu olursa da taş kadayıf ismini verirler" diye espri yaptı.