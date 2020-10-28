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Hatay'da çıkan hortum, içinde sürücü olan bir otomobili böyle havaya kaldırdı

Hortuma kapılan ve otomobili yerden yükselen sürücünün düşme sonucu beli kırıldı

28 Ekim 2020 18:03

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangının çıktığı sıralarda hortum meydana geldiği ortaya çıktı. Otomobiliyle bölgeden geçerken hortuma kapılan ve otomobili yerden yükselen sürücünün düşme sonucu beli kırıldı.

İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Sarıseki Mahallesi'ne sıçradı. İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ni de çevreleyen yangında, bölgedeki bir filtre fabrikası tahliye edildi. Yangınla birlikte şiddetli rüzgarın fabrika önünde oluşturduğu hortum, bir kadının içinde bulunduğu otomobili yukarı çekti.

Aracın yere düşmesiyle kadınının belinde kırık meydana geldi. Çağrılan ambulansla Adana'da özel bir hastaneye kaldırılan sürücü tedaviye alındı.

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