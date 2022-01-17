Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Savaş: Ortadoğu’daki kaynayan kazanlar kaynamaktan yorulsun, altındaki ateşi biz söndürelim

Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay’ın logosu ile ilgili olarak “Biz, Hatay’da Orta Doğu’da kandan, göz yaşından annelerimizin ağlamasından yorulduk. Barış çiçeğinin özelliği şudur, hem barışı çağrıştırmak için bunu kullandık, hem de Hatay 13 ayrı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için, genellikle 13 yapraklı olduğu için bu barış çiçeğini dünya ile paylaşalım. Ortadoğu’daki kaynayan kazanlar kaynamaktan yorulsun, altındaki ateşi biz söndürelim. Orada insanlar ağlamasın artık” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, EXPO 2021 Hatay’ın tanıtım toplantısını Ankara’da ATO Congresium’da yaptı. Toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Tanıtım toplantısında EXPO 2021 Hatay’a ilişkin sunum yapıldı.

"Orada insanlar ağlamasın artık"

Savaş, EXPO için Çin ile yarıştıklarını aktararak, şunları söyledi:

“Biz, Hatay’da Orta Doğu’da kandan, göz yaşından annelerimizin ağlamasından yorulduk. Biz, barış adına ve oradaki bütün medeniyetler adına bu EXPO’yu yakmak istiyoruz ve EXPO’yu yaparken de barışın kendisini çağrıştıran; 2011 yılında iki akademisyen kardeşimizin Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Botanik Bölümü’ndeki arkadaşımızın, Amanos Dağları’nda Antakya Defne’nin üzerinde radarın yanında çok küçük bir alanda, adı barış çiçeği olan çiçeği logomuz olarak tescilledik. Barış çiçeğinin özelliği şudur, hem barışı çağrıştırmak için bunu kullandık, hem de Hatay 13 ayrı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için, genellikle 13 yapraklı olduğu için bu barış çiçeğini dünya ile paylaşalım. Ortadoğu’daki kaynayan kazanlar kaynamaktan yorulsun, altındaki ateşi biz söndürelim. Orada insanlar ağlamasın artık.”