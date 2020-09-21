Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Hükümetten destek görmüyoruz; Hatay ödediği vergilerin karşılığını istiyor

Hatay, EXPO 2021'e hazırlanırken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Hükümetten destek görmüyoruz; Hatay ödediği vergilerin karşılığını istiyor" diye konuştu.

Şirin Payzın'ın konuğu olan Lütfü Savaş, 'Kültür, tarih, eğitim, sanat, eğlence ve ticaret alanlarında olimpiyat' olan Uluslararası EXPO'nun 2021 Hatay durağını anlattı.

Önümüzdeki yıl 23 Nisan-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek EXPO'ya ilişkin hazırlıklardan söz eden Savaş, "Biz bu yarışı 2017'de kazandık. O yıl iki tane güzel gürbüz evlada sahip olduk. Bir de UNESCO tarafından 'Gastronomi şehri' olduğumuz tescillendi. Biz şimdi 'Medeniyetler Bahçesi' adı altında bu botanik EXPO'sunu yapıyoruz" dedi.

Savaş, "Hatay'ın 13 medeniyetini temsil eden bir mozaik eser yapıyoruz. Bununla birlikte 13 ayrı medeniyetin bahçesini yapıyoruz. Hatay'ın gastronomisini, çiçeklerini, tıbbi aromatik bitkilerini yapıyoruz. Antakya Defne'de bunların yanında bir gastronomi köyümüz olacak. Yanında da seralarımız olacak, dikey tarım ve organik sebze üreteceğiz. İçinde her türlü eğlence olacak" diye konuştu.

"9 yıla yakındır savaşın gölgesinde kalmak bu şehri yıprattı"

Lütfü Savaş, Hatay'ın Suriye'de yıllardır süregelen savaştan yorgun düştüğünün altını çizerken, "Kendi medyamız bile Hatay'ı bir savaş bölgesi gibi anlatınca insanlar gelmekten çekiniyor. Hatayspor'a alacağımız futbolcular bile Hatay'da savaş var diye gelmek istemiyor, ancak gelince inanıyor. Halbuki bizim orada hiçbir sorun olmadı bugüne kadar. 500 bin civarında misafirimiz var. Ancak onlarla bizim aramızda öyle bir sürtüşme olmadı. Onlara kucak açtık, kaos bittikten sonra onların kendi coğrafyasına gitmesinden yanayız" dedi.

"Merkezi hükümetten doğrudan bir destek olmadı"

Savaş, EXPO'yu belediye imkanlarıyla finanse ettiklerini ifade ederken, "Seçimde, şimdiki Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le yarışmıştık. Rahat rahat alacakları seçimi kaybedince, ilk 5 yıl bana gerçekten çok zorluk yaşattılar. Bu projeyi gelin birlikte yapalım diyorum. Bugüne kadar hükümetten doğrudan bir destek olmadı. Ama istemiyor değiliz. Çünkü Hatay devlet olmayı bırakmış, Türkiye Cumhuriyeti'ne serhat olmayı seçmiş bir şehir. Bu şehrin genel bütçeden alacağı olduğunu düşünüyoruz. Hükümetin her kanadından destek istiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin Akdeniz'de egemen olması için Hatay'ın güçlü olması lazım"

Savaş açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Akdeniz'de müthiş bir mücadele var. Türkiye de onlardan bir tanesi. Türkiye'yi güçlü kılmak için Hatay'ın da güçlü olması lazım. Türkiye'nin Akdeniz'de egemen olması için Hatay'ın da güçlü bir figür olması lazım. Bizim Akdeniz'de 7-8 tane limanımız var. Gelecekte enerji ve gıdanın merkezi Akdeniz olacak. Bunun için Hatay Türkiye için önemli bir lojistik merkezi olacak. Biz geleceğe hazırlık yapıyoruz."