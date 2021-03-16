Hatalı sollama yapan TIR'ın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Uşak'tan Denizli istikametine seyir halinde olan Ömer D. idaresindeki TIR, aynı yöne seyir halinde olan traktörü sollamak istedi. Sürücüsünün zamanlamayı iyi ayarlayamaması nedeniyle bir anda kendi şeridinden çıkan TIR, karşı şeritten gelen Levent Işıklar'ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Altına aldığı araçla birlikte sürüklenen TIR, yolun solunda bulunan tarlaya uçtu.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Levent Işıklar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan yolcu, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden Levent Işıklar'ın cenazesi, kaza kırım ekibinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Ömer D'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA