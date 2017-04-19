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Hatalı oya itiraz eden sandık görevlisine saldırı anı!

19 Nisan 2017 20:11

Türkiye 16 Nisan'da referandum için sandık başına gitti. İstanbul Kartal'da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden sandık görevlisi Melisa Yet isimli vatandaşın hatalı "Evet" oyuna itiraz ettiği için AKP'liler tarafından linç edildiği iddia edildi. Saldırıya uğrayan Melisa Yet, ”AKP Kartal Esenlik Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından öldürülesiye dövüldüğünü” söyledi. Hastaneye götürülen Melisa Yet'in boynunda kırık oluştu; karnında ve belinde ise ezilme meydana geldiği öğrenildi.

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