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Hastaneye girip doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

08 Nisan 2020 10:47

İstanbul Kartal’da bir hastaneye giren hırsız,  çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisinin çanta ve cüzdanlarını çaldı. Hırsızlığın yapıldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

Kartal’da bir hastaneye giren Engin K. isimli şahıs, doktor Burcu A. ve hemşire Seren Y.’ye ait sırt çantalarını, özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E. İle temizlik görevlisi Sevilay E.’nin cüzdanlarını çaldı. Polis, güvenlik kameralarına yakalanan Engin K.’yı hastane bahçesinde çaldığı eşyalar ile birlikte yakaladı.

Kasten Yaralama” suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Engin K. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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