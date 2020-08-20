Hastaneye giren hırsız, doktorun çocuğu için aldığı akciğer cihazını çaldı

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan diş doktorunun 2 buçuk yaşındaki çocuğu için aldığı akciğer cihazı çalındı. Cihazı çalan hırsız yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 19.30 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, hastanede görev yapan diş doktoru İ.U.’nun odasına girerek içerisinde yapay akciğer cihazının bulunduğu siyah bir çantayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından doktorun ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çalışma başlattı. Çalınan yapay akciğer cihazının doktor İ.U.'nun 5 aylıkken dünyaya gelen ve akciğer yetmezliği yaşayan 2,5 yaşındaki çocuğu K.U.’nun tedavisi için kullanıldığı öğrenildi.

, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.