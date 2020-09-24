Hastanede maske uyarısı yapılan kadın, camları kırıp polislere copla saldırdı

İstanbul'da Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, iddiaya göre kendisini maske takması yönünde uyaran polis memurlarına ve hastane görevlilerine saldırdı. Hastanede polis odasına giren kadın, polislere ait cop ile odanın camlarını kırdı, polisleri yaraladı.

Gözaltına alınan kadının emniyetteki ifadesinde ağır hakaret içerikli bir savunma yaptığı öğrenildi. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere maske nedeniyle sitem ettiğini söyleyerek polis odasının camını kırmadığını ileri sürdü.