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Hastanede maske takmamak için direndi

11 Nisan 2020 17:58

Bursa'da Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden vatandaş, bütün ikazlara rağmen maske takmamak için direndi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Gemlik Devlet Hastanesi'ne nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikâyetiyle giden bir vatandaşa Koronavirüs testi yapıldı. Test neticelerini bekleyen hastayı doktor maske takması hususunda ikaz etti. Hasta yapılan uyarılara rağmen maske takmadı. Hasta, kendisini ikaz eden görevlilere, "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" karşılığını verdi.

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