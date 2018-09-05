Hastane önünde bekletilen kadın kamyonette doğurdu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, hastane önünde getirildiği araçta doğum yaptı. Hüseyin Aslan doğum sancıları başlayan eşi Zehra Aslan'ı (19) bir yakınını da yanlarına alarak hastaneye götürdü. Tarsus Devlet Hastanesi önüne gelen pikapta sancıları artan genç kadın doğum yaptı. Bebeğini oturduğu ön koltukta dünyaya getiren kadının yakını yaşadıklarına tepki gösterdi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, hemşireler bebeği araçtan alarak hastaneye götürdü. Hemşireler olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da tepki gösterdi. Kaynak (Milliyet)