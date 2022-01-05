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Hastane önlerinde PCR testi kuyrukları uzuyor

05 Ocak 2022 23:14

T24 Haber Merkezi

Hızlı yayılma oranına sahip olduğu bilim insanları tarafından da belirtilen Omicron varyantı nedeniyle özellikle İstanbul'da semptomları bulunan vatandaşlar PCR testi yaptırmak ve aşı olmak için hastanelere yöneldi. Vatandaşların hastane bahçesi ve otoparkında uzun PCR testi kuyrukları oluşturulduğu görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük verilere göre Türkiye'de Covid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilerek 66 bin 467 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Hastanelerdeki yoğunluğa değinen Bakan Koca bugünkü uyarısında, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun." demişti. 

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