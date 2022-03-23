Hastane asansöründe mahsur kalan yaklaşık 10 kişi açılan delikten çıktı

İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırarak açtıkları delikten çıktı. O anları hastanedekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı. İddialara göre, asansördekiler seslerini duyuramadıkları için bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün kaldığı ara kattaki kartonpiyer duvarı kırıp büyük bir delik açtılar.

Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi. Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi. Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.