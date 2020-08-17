Hastanelerde yer bulunamayan Diyarbakır'da maskesiz, sosyal mesafesiz düğün

Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen yasaktan dolayı salonda biten düğünün ardından gelin ile damat ve akrabaları ile birlikte Sur ilçesinde bulunan tarihi 10 gözlü köprüye gelerek davul zurna ile halaya durdu. Kısıtlama kararı hiçe sayan halay çeken grubun yüzlerinde maske olmaması ise dikkat çekti.

1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıha Kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır” şeklinde alınan kararları açıklamıştı.