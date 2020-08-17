T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hastanelerde yer bulunamayan Diyarbakır'da maskesiz, sosyal mesafesiz düğün

1 Temmuz'da yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı

17 Ağustos 2020 08:19

Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildiği belirtilmesine rağmen yasaktan dolayı salonda biten düğünün ardından gelin ile damat ve akrabaları ile birlikte Sur ilçesinde bulunan tarihi 10 gözlü köprüye gelerek davul zurna ile halaya durdu. Kısıtlama kararı hiçe sayan halay çeken grubun yüzlerinde maske olmaması ise dikkat çekti.

1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde artış gösterdiği Diyarbakır'da, İl Hıfzıssıha Kurulunun korona virüs ile ilgili olarak almış olduğu yeni kararları açıklayan Vali Münir Karaloğlu, "Virüsün en çok yayıldığı alanlar düğünler ve kafeler. Özellikle düğünlerde ilgili kararlar alındı, akşam düğünleri 19.30'da başlayacak, 22.30'da sona erecek. Gündüz düğünü ve etkinlikler ise 12.00'da başlayıp 15.00'da sona erecek şekilde kısıtlama kararı aldık. Düğünlerde halay ve dans bundan böyle yasak. Sadece gelin ve damat dans edebilir şekilde karar aldık. Bugünden itibaren düğünlerde gelin ve damat dışında diğer katılımcıların halay veya dans etmesi kısıtlanmıştır. Ayrıca düğünlerle ilgili olarak almış olduğumuz yeni kararda düğünlerde konvoy olayı bir müddet yasaklandı. Bundan böyle bulaşma riski olan düğün ve benzeri etkinliklerde araçlarla konvoy yapılması kısıtlanmıştır” şeklinde alınan kararları açıklamıştı.

ETİKETLER

diyarbakırdüğünhalaysosyal mesafemaskekoronavirüscovid-19vaka sayısıönlemvalilik kararı

Diğer Videolar

Emekli Korgeneral Pekin'den "Askerliği öğrenmemişsiniz" diyen Perinçek'e: Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz

Milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu, hükümet doğal felaket üzerine araştırma başlattı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık gözaltına alındı iddiası

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı!

Tutuklanan Yusuf Aydemir’in yakınları gazetecilere saldırdı

Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar: Kar yağdığında ne olacak?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında aralarında Kars Belediye...

Reuters: Türkiye Varlık Fonu, THY için acil finansal destek arayışında,...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki! ...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24