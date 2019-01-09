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Hastalarının görüntülerini gizlice çekip sosyal medyadan paylaştı

09 Ocak 2019 17:50

Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti. Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü. Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran genç kadının, "Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikliniğinde 04 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini fark ettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçerde de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi. 18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor. Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor. Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabir, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi. Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen kadın durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevkedildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meme muayenesi sırasında bir doktor tarafından çekilen onlarca kadına ait görüntülerin bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanmasının ardından ortaya çıkan skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından görüntüleri çeken doktor E.B.Ç, gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen doktor, tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan E.B.Ç'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. E.B.Ç.'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği öğrenildi. Görüntüleri neden çektiği sorusuna ise E.B.Ç.'nin, "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi.

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