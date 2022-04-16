Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi: Hapishanelerde sağlık hakkına erişemeyen mahpuslar yaşamını yitirmeye devam ediyor

Ankara'da Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, bir basın açıklaması yaparak cezaevindeki hak ihlallerine dikkat çekti. Hasta tutuklu ve hükümlerinin serbest bırakılması istenen basın açıklamasına HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı.

İnsan Hakları Derneği'nin tespit ettiğine göre hapishanelerde 604'ü ağır olmak üzere 1500'ü aşkın hastanın bulunduğu belirtilen açıklamada "Hapishanelerde sağlık hakkına erişemeyen mahpuslar yaşamını yitirmeye devam ediyor. 2022 yılı başından bugüne kadar 12 hasta ağır hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi" denildi.

Silivri Cezaevinde, kalp krizi geçirdiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan ancak hastanede çıkan görüntülerinin ardından işkence gördüğüne ilişkin iddiaların hatırlatıldığı açıklamada, Gaziantep F Tipi Kapalı Hapishanesi'nde tutulan ağır hasta Adnan Yalçın'ın durumuna dikkat çekildi.

Ağır ve kronik hasta 50 yaşındaki Adnan Yalçın'ın 2005 yılından bu yan birçok hastalık geçirdiği ifade edilerek "Yürüyemez duruma gelmiş ve uzun süre koltuk değneği ile yürüyerek ağır yaşam koşullarına maruz kalmıştır. Ameliyat esnasında kalp krizi geçirmiş ve ameliyattan sonra hapishaneye götürülmüştür. Periyodik kontrolleri yapılmamış ve tedavisi yapılmamıştır" denildi.

Çelik'in kanser hastası olduğu ve cezaevinde kalamayacağına ilişkin raporu olmasına rağmen hapishanede tutulmaya devam edildiği ifade edildi.

Basın açıklamasında konuşan HDP'li Gergerlioğlu da hapishanelerdeki hak ihlallerine dikkat çekerek hasta tutuklu ve hükümlüler ile ailelerinin taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.