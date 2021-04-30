Hasta köpeği tedavi etmeye giden veteriner trafikte saldırıya uğradı

İstanbul Esenyurt’ta veteriner Arda Erdabak, gece hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken saldırının hedefi oldu. Yol verme kavgasında iki kişinin saldırına uğrayan Arda Erdabak beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli yakalandı.

Olay, dün gece Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Siyasetçi Ufuk Uras'ın yeğeni olan veteriner hekim Arda Erdabak, rahatsızlanan bir köpeği tedavi etmek için aracıyla seyir halinde ilerlediği esnada başka bir otomobilde bulunan iki kişiyle sözlü tartışmaya girdi. Tartışma trafik ışıklarına gelindiği esnada kavgaya dönüştü. Araçtan inen iki kişi, genç veterinere saldırdı. Yanında arkadaşı bulunan Erdabak, trafik magandalarının hedefi oldu.

Hastaneye kaldırılan Erdabak’ın beyin kanaması geçirdiği ve burnunun kırıldığı tespit edildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganları tespit etti. İki saldırgan yakalanarak karakola getirildi. İşlemleri devam eden saldırganların adliyeye sevk edilmesi beklenirken, kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Siyasetçi Ufuk Uras olayı sosyal medya hesabından duyurdu

Olayı sosyal medya hesabından duyuran siyasetçi Ufuk Uras, "Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece 1'de aracıyla giderken trafik magandaları niye önüme geçtin diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Saldırganlar yakalanmış, destek veren herkese çok teşekkür ederim, umarım Arda'dan da sevindirici haberleri alırız. Arda babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybetmişti, kendisi de trafik magandalarının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.