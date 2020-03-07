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Hasta köpeği 14 saat arabada tutan veterinere hayvanseverlerden tepki

07 Mart 2020 13:51

İstanbul'da özel bir hastanenin otoparkında park halindeki araçta 14 saat aç ve susuz kapalı kalan köpeği gören hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Araç sahibinin veteriner hekim olduğu öğrenildi. 

Köpekleri arabada tutan veteriner hekime tepki gösteren hayvanseverler yaşananları sosyal medyada paylaştı.


İddiaya göre, hasta bir köpek İstanbul'da özel bir hastanenin otoparkında park halindeki araçta 14 saat aç ve susuz kapalı kaldı. Köpeğin pencereleri kapalı araçta saatlerce tutulduğunu fark eden hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Hasta köpeği araçta bırakan kişinin Z.S.K. isimli bir veteriner olduğunu öğrenen hayvanseverler aracın yanında beklemeye başladı. Hayvansever vatandaşlar Z.S.K. araca gelene kadar otoparktan ayrılmadı. Bu sırada Z.S.K.'nın görevli olduğu kliniği arayan hayvanseverler klinik çalışanlarının 14 saattir Z.S.K.'ya ulaşamadığını öğrendi.


Bir süre sonra arabanın yanına gelen Z.S.K.'ya hayvanseverler köpeği neden saatlerce arabada bıraktığını sordu. Babası hasta olduğu için acil bir şekilde hastaneye gelmesi gerektiğini söyleyen veteriner Z.S.K., “Ben arada indim baktım. Beni klinikten kimse aramadı. Camlar dışarısı soğuk olduğu için kapalı. Ben acil bir şekilde buraya gelmek zorunda kaldım” dedi.

 

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