Hasbro'nun 'tecavüzü çağrıştıran' reklam filmine tepki

Oyun ve oyuncak üreticisi Hasbro firmasının 'Hasbro Gaming Turkey – Yılbaşında Eğlenceyi Dışarda Arama!' başlığıyla yayınladığı reklam filmi sosyal medya platformalarındaki binlerce kullanıcıdan tepki gördü. Konuya ilişkin Ekşi Sözlük'te 30'dan fazla sayfa 'entry' girişi yapılırken birçok Twitter kullanıcısı da reklam filmiyle ilgili tepki mesajları yayımladı. Change.org'da da söz konusu reklam filmindeki cinsiyetçi tutumdan dolayı filmin internet sitelerinden kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.