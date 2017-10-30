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Harrelson: Trump ile akşam yemeği o kadar acımasızdı ki arada esrar içmek zorunda kaldım

30 Ekim 2017 17:00

Oyuncu Woody Harrelson, 2002'de katıldığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da davetli olduğu bir akşam yemeği hakkında açıklamalarda bulundu. Harrelson, "Trump ile akşam yemeği çok acımasızdı. Yemeğin yarısına gelindiğinde esrar içmek için oradan ayrıldım" ifadelerini kullandı. 'True Detective' dizisindeki rolüyle Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ABD'li oyuncu Woody Harrelson, HBO'da yayınlanan 'Real Time with Bill Maher' isimli programda, 2002 yılında kendisinin katıldığı, ABD Başkanı Trump'ın da davetli olduğu akşam yemeği hakkında itiraflarda bulundu. "Acımasız bir yemekti. Daha önce hiç bu kadar narsist bir adamla karşılaşmamıştım" diyen Harrelson, "Trump tüm zamanını kendini anlatmakla geçirdi. Yemeğin yarısına gelindiğinde oradan ayrılarak geri kalanına kendimi hazırlamak için esrarlı sigara içmek zorunda kaldım " ifadelerini kullandı.

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