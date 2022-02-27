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Harkov'daki vatandaş: Yardım etmeyeceklerse söylesinler, Türk kadını nasıl savaştıysa yaşadığım ülke için savaşırım

''Savaş başlamadan önce devleti aradığımızda 'Bilgimiz yok' denmeseydi, bu durumda olmayacaktık''

27 Şubat 2022 15:25

Rus ve Ukraynalı askerler arasındaki çatışmalar devam ederken TV100 ekranlarında konuşan Harkov'daki bir Türk vatandaşı, ''Savaş başlamadan önce kendi yöntemlerinizle bölgeden çıkma durumunuz yok muydu?'' sorusuna ''Tabii ki uçaklar ayın 17'sine, 18'ine kadar devam ediyordu. Okula çağırıyordu hocalarımız bu yüzden burada durmamız gerekiyordu. Biz bunu konsolosluğa söylediğimizde 'Şu an bir bilgimiz yok, eğer durmanız gerekmiyorsa, burada bir işiniz yoksa gidin ama bir sıkıntı da yok' dendi. Biz onlara güvenip şu an buradayız. Almayacaklarsa da, yardım etmeyeceklerse de söylesinler ben artık evimde oturup beklemek istemiyorum. Evimde oturup ölümü beklemek istemiyorum'. Türk kadını nasıl savaştıysa, kendi ülkem için olmasa da, yaşadığım ülke için savaşırım'' yanıtını verdi. 

Ukrayna'da yaşayan öğrenci şunları söyledi;

''Şu anda bu durumda burada olmayacaktık''

''Ben sadece bugün okuduğum bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Grubumuz var. İnsanlar sadece bundan söz ediyor. Eğer savaş başlamadan önce biz devleti aradığımızda bize 'Henüz bir bilgimiz yok, böyle bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Sadece evlerinizde durun, evlerinize gitmenize gerek yok. Şu anlık bir şey yok' demiş olmasaydı şu anda bu durumda burada olmayacaktık.'' 

''Yardım etmeyeceklerse de söylesinler ben artık evimde oturup beklemek istemiyorum''

''Tahliye edecektik kendimizi' diyorsunuz. Savaş başlamadan önce kendi yöntemlerinizle bölgeden çıkma durumunuz yok muydu?'' sorusuna ise öğrenci şu yanıtı verdi;

''Tabii ki uçaklar ayın 17'sine, 18'ine kadar devam ediyordu. Ki ek seferler koydu ama biz bu seferde bile okulumuz devam ettiği için kaçırdığımız derslerin telafisini verirken okula çağırıyordu hocalarımız bu yüzden burada durmamız gerekiyordu. Biz bunu konsolosluğa söylediğimizde 'Şu an bir bilgimiz yok, eğer durmanız gerekmiyorsa, burada bir işiniz yoksa gidin ama bir sıkıntı da yok' dendi. Biz onlara güvenip şu an buradayız, almayacaklarsa da, yardım etmeyeceklerse de söylesinler ben artık evimde oturup beklemek istemiyorum. Evimde oturup ölümü beklemek istemiyorum.''

''Türk kadını nasıl savaştıysa, kendi ülkem için olmasa da, yaşadığım, yediğim, içtiğim bir ülke için savaşırım''

''Peki böyle bir yanıt aldığında ne yapacaksın Aleyna, sokağa mı çıkacaksın?'' sorusu üzerine de öğrenci ''Evet sokağa çıkacağım, olmadı Ukrayna vatandaşlarıyla savaşacağım. Hiç değilse şereflice ölürüm evimde korkarak değil. Ben Türk vatandaşıyım ve Türk insanı, Türk kadını nasıl savaştıysa, kendi ülkem için olmasa da, yaşadığım, yediğim, içtiğim bir ülke için savaşırım'' şeklinde cevap verdi. 

 

 

ukraynarusyaöğrenci

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