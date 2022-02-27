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Harkov’da esir alınan Rus askeri ve ele geçirilen tank konvoyunun görüntüleri...

Harkov şehrinde Rus ordusu ve Ukraynalı askerler arasında şiddetlenen çatışmalar amatör kameralara yansıdı

27 Şubat 2022 14:32

Ukrayna’nın Harkov şehrinde Rus ordusu ve Ukraynalı askerler arasında şiddetlenen çatışmalar amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde Rus ve Ukraynalı askerlerin çatıştığı görülürken, daha sonra Ukraynalı askerlerin Ruslara ait tank konvoyunu ele geçirdiği kaydedildi. Ayrıca bir Rus askerinin yakalandığı görüldü.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Harkov’daki saldırılar sonrasında sivil ölümlerin yaşandığını açıkladı. Acil Durum Servisi açıklamasında, "Düşman yerleşim yerlerine haince saldırıyor. 9 katlı bir bina bombaların hedefi oldu. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, onlarca kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bu sabah yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov savunmasını kırarak şehre girdiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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