Hareket halindeki trenden atlayan yolcu son anda ölümden döndü

Kimi sosyal medya kullanıcıları yolcunun dikkatsizliğine tepki gösterirken, kimileri yolcuların güvenliği için trenlere otomatik açılıp kapanan kapıların yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hindistan Trenyolu Bakanlığı paylaşımında, "Kıymetli bir yaşam, görev başındaki güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Trenyollarının tüm yolculardan talebi, hareket halindeki bir trene binmemeleri ve hareket halindeki trenden inmemeleridir" ifadelerine yer verdi.