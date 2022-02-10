Hareket halindeki trenden atlayan yolcu son anda ölümden döndü

Olay, 8 Şubat Salı günü Hindistan'daki Warangal Tren İstasyonu'nda gerçekleşti. Telangana eyaletindeki istasyona giren hareket halindeki tren yolcu indirip yeni yolcu almaya hazırlanıyordu. Ancak trenin tamamen durmasını beklemeyen sabırsız bir yolcu, hareket halindeki trenden dışarı atladı. 22 yaşında olduğu öğrenilen yolcu dengesini kaybederek platformun kenarına düştü.
Yuvarlanarak trenin altına girme riski atlatan yolcuyu, o esnada olay yerinde olan bir polis fark ederek son anda kurtardı.
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Kimi sosyal medya kullanıcıları yolcunun dikkatsizliğine tepki gösterirken, kimileri yolcuların güvenliği için trenlere otomatik açılıp kapanan kapıların yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Hindistan Trenyolu Bakanlığı paylaşımında, "Kıymetli bir yaşam, görev başındaki güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Trenyollarının tüm yolculardan talebi, hareket halindeki bir trene binmemeleri ve hareket halindeki trenden inmemeleridir" ifadelerine yer verdi.