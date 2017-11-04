Hareket halindeki posta kamyonunu böyle soydular!

İsveç’te bir grup soyguncu, PostNord Sverige adlı posta operatörüne ait kamyonları hareket halindeyken soyduklarının ortaya çıkmasının ardından polis tarafından suçüstü yakalandı. UPI’nin haberine göre, soruşturma çerçevesinde kamyonların içine yerleştirilen kameraların yaptığı video çekimler, PostNord Sverige şirketinin Youtube kanalında yayınlandı. Videoda soyguncuların yaklaşık 80 kilometre hızla ilerleyen posta kamyonuna farklı bir araçla yaklaşarak arka kapısından içeriye girdikleri ve kısa süre içinde tüm değerli eşyaları çaldıktan sonra aynı yoldan geri çıktıkları görülebiliyor. PostNord Sverige temsilcileri, daha önce taşınan bazı malların çalındığını tespit ettiklerini ve soygunların hareket halindeki kamyonlarda yapıldığından şüphelenerek, araçların arka kısımlarına kameralar kurduklarını söyledi. Yetkililer, çekilen video görüntülerinin canlı olarak polise aktarıldıklarını ve polisin bu sayede ‘uluslararası bir suç çetesini’ yakalamayı başardığını ifade etti.