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Hareket halindeki gondolda tehlikeli anlar!

12 Ağustos 2020 15:53

Malatya'da, bir lunaparkta bindikleri gondolda, hareket halindeyken, 3 genç ayağa kalkıp yer değiştirdi.

O tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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