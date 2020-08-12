Hareket halindeki gondolda tehlikeli anlar!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Malatya'da, bir lunaparkta bindikleri gondolda, hareket halindeyken, 3 genç ayağa kalkıp yer değiştirdi.</p>\n<p class="spot">O tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/gondoldaki-tehlike-kamerada-1757868" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Orduzu Mahallesi Mişmiş Park mevkisindeki lunaparka gelen 3 genç, gondola bindi. Gondolun hareket etmesinin ardından da gençler ayağa kalkıp, koltukların üzerine çıktı.</div>\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/gondoldaki-tehlike-kamerada-1757868" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </div>\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/gondoldaki-tehlike-kamerada-1757868" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Yer değiştiren gençleri, çevredekiler korkuyla izledi. Gondolun çıkış kapısının önünde bekleyen 1 kişi ise dikkatleri çekmeye çalıştı.</div>\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/gondoldaki-tehlike-kamerada-1757868" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </div>\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/video/gondoldaki-tehlike-kamerada-1757868" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Gençlerin tehklikeli hareketleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>