Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de hâlâ gözaltında

T24

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrenciler adına ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya’nın gözaltında tutulduğu Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube’de tutulduğu öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 3. gününde (21 Şubat) evinin önünde gözaltına alınmıştı.

Çetinkaya’nın arabasında yapılan aramanın ardından Ankara TEM Şube’ye götürüldüğü ve hâlâ orada gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Dün, Çetinkaya'nın, TEM Şube’de bir buçuk saat yüzü duvara dönük şekilde ayakta bekletildiği öğrenildi. Oturmasına izin verilmediği ifade edilen Çetinkaya’nın başlattığı Adalet Yürüyüşüyle dalga geçildiği vurgulandı.

TEM Şube’de görevli polislerin Çetinkaya’ya yönelik “Kısacık boyun ile ne işlere karışmışsın “, “Sosyal medyayı kullanmayı sana kim öğretti” gibi cümleler kullanıldığı aktarıldı.

Bugün ise avukatlarıyla görüştüğü öğrenilen Çetinkaya'ya uygulanan psikolojik şiddetin sona erdiği bilgisi edinildi.

Melek Çetinkaya'ya destek olmaya giden diğer bir Harbiyeli annesi Ayten Güleççi'nin de dünden beri Kocaeli TEM şubede gözaltında olduğu bildirildi.

Adalet Yürüyüşü'ne izin verilmemesini protesto eden Cemal Yıldım gözaltında

Bu gün ben Adalet talebi susturulamaz diyerek açıklama yapacakken sakarya cad. Semih Karaoğlu, Eser Budak ve ben gözaltına alındık ve para cezası kesilerek serbest bırakıldık. Size videoy göndereyim

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen ve sık sık yaptığı 'işimi geri istiyorum' eylemi nedeniyle gözaltına alınan Cemal Yıldırım yine gözaltına alındı.

"Adalet talebi susturulamaz" diyen Yıldırım, Ankara Sakarya Caddesi'nde açıklama yapacağı sırada KHK'lı Semih Karaoğlu ve video çekmekte olan Eser Budak'la birlikte gözaltına alındığı, para cezası kesilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Metroda açıklama yapan şahıs Harbiyeli ailesi veya KHK'lı değil"

'Adalet Yürüyüşü' eylemine katılan ve ismi bilinmeyen şahısın da Harbiyeli ailesi veya KHK'lı olmadığı, eyleme katılmak için İzmir'den geldiği bilgisi verildi. Cemal Yıldırım'ın T24'e verdiği bilgide, söz konusu şahısla uzun süre gözaltında kaldığı ve şahsın 'uzun süre psikolojik tedavi gördüğü' bilgisini verdiğini söyledi.

Yıldırım, sosyal medyada birçok kişi tarafından 'provokasyon' olarak addedilen konuşmayı şahsın bilerek kasıtlı yapıp yapmadığını bilmediğini ifade etti. Yıldırım, "Metroda konuşma yapıp bunun videoya çekilmesi ve yaptığı konuşmalar ailelerin aldığı bir karar değil. Kendisi bilerek ya da bilmeyerek meşru bir adalet talebinin gölgelenmesine neden oldu.