Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve KHK'lı Cemal Yıldırım basın açıklaması sırasında gözaltına alındı

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrenciler adına başlatmak istediği ‘Adalet Yürüyüşü’ defalarca engellenen Melek Çetinkaya, ve KHK ile işten çıkarılan Cemal Yıldırım Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde yaptıkları basın açıklaması esnasında gözaltına alındı.

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya gözaltına alınmadan önceki konuşmasında, "Harbiyeli öğrencileri Boğaziçi Köprüsü'nde linç ettiler. Boğazlarını kestiler. Bunlar çocuktu, askeri öğrenciydi. Lütfen bunları duyun, duyurun. Youtube kanalımda askeri öğrencilerin uğradığı haksızlıkları anlattım. Bunları izleyin, duyurun" çağrısında bulunduğu esnada, KHK'lı Yıldırım ile gözaltına alındı.

Adalet yürüyüşü engellenmişti

Ankara Güvenpark'ta 19 Ocak'ta 'Adalet Yürüyüşü'nü 15 Temmuz sürecinde tutuklanarak müebbet hapis cezası alan askeri öğrenciler için başlatacağını duyuran Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi, Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çetinkaya'nın daha sonra yeniden başlattığı yürüyüş denemeleri, defalarca engellenmişti.

3.5 yıldır hapiste olan Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Ankara Tem Şubede gözaltında tutulmuştu.

Cemal Yıldırım da gözaltına alındı

Büro Emekçileri Sendikası üyesi olan Cemal Yıldırım, KHK ile ihraç edildiği 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana her cumartesi Ankara Sakarya Caddesi'nde oturma eylemi yapıyor.